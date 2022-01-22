Сингапур, , 15:27 — REGNUM Первый случай смерти человека, зараженного штаммом коронавируса «Омикрон», зафиксирован в Сингапуре, пишет 22 января Straits Times.

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От осложнений, вызванных вариантом «Омикрон», скончалась 92-летняя женщина. Отмечается, что она не была вакцинирована.

Это первая смерть в Сингапуре, связанная с «Омикроном».

Всего с начала пандемии в этой стране заразились COVID-19 307тыс. 813 человек, 846 — скончались.