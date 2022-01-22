Вашингтон, 22 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В ходе торговой сессии 22 января биткоин снижался до $34 161, свидетельствуют данные Coindesk на 13:12 мск.

Криптовалюта

По данным же на 13:48 мск, биткоин находился на уровне $35 486 (-9,01%).

В последний раз на таком уровне криптовалюта торговалась в июле 2021 г.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ предложил жестко зарегулировать криптовалютный рынок: предлагается запретить майнинг, выпуск, обращение цифровых валют.

При этом владение цифровыми активами пока запрещать не будут.