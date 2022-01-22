Инсбрук, Австрия, 22 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Российская бобслеистка Любовь Черных стала второй в заездах монобобов на чемпионате мира среди юниоров в возрасте до 26 лет, который проходит в Инсбруке. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Obrazki.4ever.eu Бобслей

При этом первое место заняла Маурин Циммер из Германии, показавшая по итогам двух попыток результат 1 минута 52,17.

Спортсменка из России отстала от победительницы на 0,43 секунды. Третьей стала словацкая бобслеистка Виктория Чернанска, отставшая от победительницы на 0,60 секунды.

Отметим, 26-летняя Любовь Черных является серебряным призером молодежного мирового первенства 2017 года среди спортсменов до 23 лет.