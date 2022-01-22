Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Американская актриса и певица Мэри Элизабет Уинстэд примет участие в съёмках мини-сериала «Асока» во вселенной франшизы «Звёздные войны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Созданием мини-сериала про персонажа Асоку Тано занимается кинокомпания Lucasfilm и видеостриминговый сервис Disney+. Главную роль в проекте исполнит актриса Розарио Доусон. К роли Энакина Скайокера вернётся Хейден Кристенсен, сыгравший этого персонажа во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса «Звёздные войны».

Создатели сериала сообщили, что актёрский состав пополнила Мэри Элизабет Уинстэд. Она известна по ролям в фильмах «Пункт назначения 3», «Доказательство смерти», «Нечто» и «Скотт Пилигрим против всех». Информация о персонаже, которого сыграет Уинстэд, не раскрывается.

Производство сериала «Асока» должно начаться в 2022 году. Сценарий к проекту написали Дэйв Филони и Джордж Лукас.