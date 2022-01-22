Вашингтон, 22 января 2022, 15:07 — REGNUM Американская актриса и певица Мэри Элизабет Уинстэд примет участие в съёмках мини-сериала «Асока» во вселенной франшизы «Звёздные войны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

Созданием мини-сериала про персонажа Асоку Тано занимается кинокомпания Lucasfilm и видеостриминговый сервис Disney+. Главную роль в проекте исполнит актриса Розарио Доусон. К роли Энакина Скайокера вернётся Хейден Кристенсен, сыгравший этого персонажа во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса «Звёздные войны».

Создатели сериала сообщили, что актёрский состав пополнила Мэри Элизабет Уинстэд. Она известна по ролям в фильмах «Пункт назначения 3», «Доказательство смерти», «Нечто» и «Скотт Пилигрим против всех». Информация о персонаже, которого сыграет Уинстэд, не раскрывается.

Производство сериала «Асока» должно начаться в 2022 году. Сценарий к проекту написали Дэйв Филони и Джордж Лукас.