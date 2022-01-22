БК «Нижний Новгород» ушел на карантин из-за COVID-19
Нижний Новгород, 22 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. На карантин из-за выявленных в составе команды случаев заражения коронавирусом ушел баскетбольный клуб «Нижний Новгород». Об этом 22 января сообщает пресс-служба нижегородской команды.
Уточняется, что 21 января перед выездом в Краснодар команда сдали обязательные анализы на наличие коронавируса SARS-CoV-2.
«К сожалению, часть анализов оказались положительными, о чем клуб сразу уведомил лигу и «Локомотив-Кубань». 22 января было проведено дополнительное ПЦР-тестирование. Согласно требованиям Роспотребнадзора в связи со сложившейся ситуацией наша команда вынуждена уйти на карантин, из-за чего не сможет вылететь на игру в Краснодар», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также указывается, что в настоящее время команда ожидает от Единой лиги ВТБ решения о дальнейших действиях.
Отметим, 23 января в Краснодаре должен был пройти матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ с участием команд «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань».