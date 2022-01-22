Ташкент, 22 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане составило 1 тыс. 390 — это новый максимум с выявления первого случая в стране в марте 2020 г. При этом данный показатель растет четвертый день подряд. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что общее число заболевших составило 212 тыс. 289.

За сутки от COVID-19 скончались четыре пациента, общее число умерших — 1 тыс. 536.

Общее число выздоровевших — 202 тыс. 149. На лечении находятся 8 тыс. 604 пациента с COVID-19 при общем фонде в 20 тыс. коек для больных COVID-19.