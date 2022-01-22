Хельсинки, , 14:46 — REGNUM Мужская российская сборная одержала верх над национальной командой Нидерландов в матче плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира по этому виду спорта, который проходит в Лохье (Финляндия). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кёрлинг U.S. Air Force

В составе сборной России на турнире выступали Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Российский спортсмены обыграли команду Нидерландов со счетом 6:3 и стали лучшими на групповом этапе соревнований.

Отметим, чемпионат мира по керлингу состоится в Лас-Вегасе в период со 2 по 10 апреля.