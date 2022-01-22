Бодайбо, Иркутская область, 22 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Телеграм-канал МЧС РФ обнародовал информацию о пожарных, погибших сегодня, 22 января, при тушении жилого дома в Бодайбо (Иркутская область).

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Жертвами стали начальник караула 37 ПСЧ лейтенант внутренней службы Руснаков Игорь Андреевич. На службе в МЧС он состоял шесть лет. Ему было 28 лет, холост.

Второй погибший пожарный — Найденов Вадим Александрович. Ему было 25 лет, у него остались жена и ребёнок. На их счету десятки спасённых жизней.

«Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования их родным и близким. В настоящее время с родственниками погибших пожарных работают психологи министерства. Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким. Гибель каждого сотрудника — невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей», — сказано в официальной информации МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 января в Бодайбо во время тушения пожара в 12-квартирном двухэтажном доме для поиска людей были направлены три звена газодымозащитной службы. Однако, спустя некоторое время одно звено не вышло на связь.

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