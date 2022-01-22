Вашингтон, 22 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Спутниковая группировка Starlink американской компании SpaceX может оказывать влияние на 20% снимков при астрономических наблюдениях в оптическом и инфракрасном диапазонах при определённых условиях. К такому выводу пришла группа учёных под руководством астронома Пшемека Мроза из Варшавского университета, статья с описанием исследования опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Американская компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink с 2018 года. Малые спутники будут использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет.

К началу 2022 года на околоземной орбите уже находится более 1800 спутников Starlink. В SpaceX планируют довести число аппаратов в составе группировки до 10 тысяч к 2027 году.

Астрономы уже выражали опасения в связи с созданием таких многочисленных спутниковых группировок. Группа учёных под руководством астронома Пшемека Мроза из Варшавского университета решила оценить влияние спутников Starlink на астрономический инструмент Zwicky Transient Facility (ZTF), использующийся в Паломарской обсерватории в штате Калифорния, США.

Для этого они проанализировали снимки, полученные ZTF с ноября 2019 года по сентябрь 2021 года. Исследование показало, что спутники Starlink оказывают наибольшее влияние на наблюдения, проводимые в сумерках или на рассвете. В 2019 году спутники оказывали влияние на 0,5% таких снимков, а в 2021 году затронуты оказались уже 20% снимков.