Бодайбо, Иркутская область, 22 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Иркутскую область сегодня, 22 января, по поручению врио главы МЧС России Александра Чуприяна для выяснения обстоятельств происшествия направлена комиссия центрального аппарата. Об этом сообщает официальный телеграм-канал профильного министерства.

Mchs.gov.ru Пожар

Напомним, в ночь на 22 января в Бодайбо во время тушения пожара в 12-квартирном двухэтажном доме для поиска людей были направлены три звена газодымозащитной службы. Однако, спустя некоторое время одно звено не вышло на связь. В составе звена были начальник караула и пожарный. Все силы были брошены на их поиски, к сожалению, пожарных нашли погибшими внутри здания.

Как сообщало ИА REGNUM, это 27-летний Игорь Руснаков и 24-летний Вадим Найдёнов.

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