Москва, , 14:31 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков назвал удивительными по своему невежеству слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о нашествиях «от монголов до татар» на Украину. Об этом Пушков написал сегодня, 22 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Лиз Трасс Tom Witham

Напомним, что глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, сказала, что Украина — это гордая страна с «многовековой историей», которая знала нашествия — «от монголов до татар». Она выразила уверенность, что украинцы будут воевать, чтобы защитить свою страну.

Пушков считает, что высказывание Трасс удивительно по своему невежеству, особенно учитывая, что она получила должность главы МИД Великобритании.

«Удивительное по невежеству высказывание главы МИД Британии об Украине, которая точно получила эту должность не за знание истории и внешней политики, вовсе не ошибка. Это новая закономерность. Она объясняется просто — отсутствием внятной картины истории и сплошными штампами и идеологемами в голове», — пишет Пушков.

Политик отметил, что совершенно не удивится, если выяснится, что Трасс действительно считает, что Украина существовала во времена монголо-татарского нашествия, так как для соверменных западных политиков истинность исторических фактов никакого значения не имеет.