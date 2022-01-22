Москва, , 14:30 — REGNUM Для перевозки олимпийской делегации России в Пекин авиакомпания «Аэрофлот» наметила свыше 20 специальных рейсов и обратно, первый рейс состоится 22 января. Об этом 22 января сообщает пресс-служба компании.

Пиктограммы зимней олимпиады в Пекине 2022 Цитата из видео YouTube

«Первый рейс состоится 22 января. Для минимизации возможных контактов спортсменов и членов делегации ОКР с другими пассажирами регистрация олимпийцев и другие предполетные процедуры будут проходить в выделенной зоне аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что также авиакомпания предусмотрела для этих рейсов специальную схему рассадки на борту.

При этом «Аэрофлот» будет перевозить российскую олимпийскую делегацию по договору с Олимпийским комитетом России (ОКР).

Отметим, зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, в состав делегации России входит 509 человек.