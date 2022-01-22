22 января 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 15:16 — REGNUM Японское правительство, начиная с майдана 2014 года, во всем поддерживает нынешнее националистическое правительство Украины, оказывает ему немалую материальную помощь, её посол в Киеве солидаризируется с антироссийской политикой страны пребывания.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Токио как член «коллективного Запада» участвует и в нагнетании напряженности вокруг надуманной «агрессии России на Украине». На днях в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сообщалось, что президент США Джозеф Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили в ходе переговоров, прошедших в формате телеконференции, ситуацию вокруг Украины и договорились тесно координировать меры, которые они могут предпринять против РФ в случае «нападения» на Украину.

«Лидеры выразили приверженность тесной совместной работе над сдерживанием агрессии России в отношении Украины, и премьер-министр Кисида пообещал продолжить тесную координацию с Соединенными Штатами, другими союзниками и партнерами, а также международным сообществом в том, что касается решительных действий в ответ на любое нападение», — говорится в заявлении.

Об итогах переговоров с американским президентом Кисида сообщил журналистам: «Я и президент Байден подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину». При этом он в угрожающем тоне подчеркнул готовность лидеров двух государств вместе с партнерами и союзниками продолжать тесное сотрудничество по вопросу «жесткого ответа на любую агрессию в сторону Украины».

Переговоры Фумио Кисиды и Джо Байдена Kantei.go.jp

«Украинский вопрос» был обсужден и на переговорах в формате «2 плюс 2» министров иностранных дел и обороны Японии и Франции. Как сообщил ТАСС, в части оценки кризиса на Украине Япония и Франция выступили за выполнение Минских договоренностей, считая их «единственным способом окончательного разрешения кризиса на Украине» путем политического диалога. Стороны при этом подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По данным агентства, стороны призвали Россию воздерживаться «от любого повышения градуса напряженности» и призвали «сохранять приверженность поддержанию прозрачности» в вопросе действий и перемещений собственных войск.

В Москве не могли не отреагировать на явно недружественные заявления лидеров США и Японии в адрес России. Посольству РФ в Токио было поручено сделать заявление, в котором говорится, что попытки Японии угрожать России в контексте ситуации вокруг Украины являются неприемлемыми, бессмысленными и контрпродуктивными.

«С недоумением ознакомились с сообщениями о том, что на вчерашнем саммите Япония — США японская сторона в украинском контексте пыталась грозить России некими «сильными действиями», да еще и «скоординированными с Соединенными Штатами и другими союзниками и партнерами». Очевидны неприемлемость и бессмысленность таких сентенций, равно как и их контрпродуктивность для атмосферы российско-японских отношений и диалога», — подчеркивается в сообщении, размещенном на страницах посольства в социальных сетях.

Российское посольство. Токио Nissy-KITAQ

Российское дипломатическое представительство также посоветовало японской стороне «глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО», а также «непредвзято оценить агрессивную деятельность Североатлантического альянса по его расширению на восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней» Украины.

К этому, на наш взгляд, следовало бы добавить законную озабоченность соседних с Японией государств военной политикой Токио по созданию вместе с США и их сателлитами «восточного НАТО», окружению объявленных врагами РФ и КНР кольцом военных баз. А также планами размещения на территории Японии американских ударных ракет средней и меньшей дальности и заявлениями японского правительства о «праве нанесения превентивных ударов по базам сопредельных государств».