Берлин, , 14:21 — REGNUM Министр обороны Федеративной Республики Германия Кристина Ламбрехт заявила, что поставки вооружения не помогут Украине решить проблему Донбасса. Об этом она заявила сегодня, 22 января.

Передача техники для войны в Донбассе President.gov.ua

Напомним, что ранее в связи с провалом российско-американских переговоров о стратегической стабильности, западные страны начали спешные поставки вооружения на Украину. Однако Германия выступила против таких поставок и заявила, что оружие германского производства поставляться на Украину не будет.

Стало известно, что Германия запретила поставить на Украину артиллерийские системы, произведенные в ФРГ, которые находятся на вооружении стран Прибалтики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев перманентно пытается перевести конфлик в Донбассе в фазу полномасштабной войны, однако страх перед возможным поражением не добавляет украинской стороне решительности.