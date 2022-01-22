Село Домна, Забайкальский край, 22 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с трагедией в Домне, где сегодня вечером, 22 января, было обнаружено тело девочки со следами укусов животных. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомная собака

«Невозможно выразить словами боль и скорбь от случившейся трагедии. От имени всего края выражаю поддержку и соболезнования всем родным и близким погибшего ребёнка», — сказал глава Забайкалья.

Он поручил главам муниципальных образований, районов, поселений, городских округов во взаимодействиями со всеми органами власти и охраны правопорядка обеспечить максимальную безопасность населения, в первую очередь — детей. Сейчас готовится соответствующее селекторное совещание с участием всех районов.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка пропала, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело было со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. В одном из официальных сообщений на сайт правительства Забайкалья прямо сказано: собаки загрызли ребёнка в Домне.

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