Рим, 22 января, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира (КМ) по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), не будут принимать участия российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов.

Wyoming National Guard Биатлон

Имен российских спортсменов нет в стартовом протоколе на сайте Международного союза биатлонистов (IBU) на указанную гонку.

При этом причины снятия спортсменов из России не сообщаются. Ранее с гонки также был снят еще один российский биатлонист — Карим Халили и в результате этого в масс-старте на 15 км от России будут участвовать Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Отметим, масс-старт у мужчин на седьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдёт 22 января и начнется в 14:50 мск.