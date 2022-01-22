село Домна, 22 января 2022, 14:10 — REGNUM В Забайкалье возбуждено уголовное дело факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района. По данным территориального СУ СК РФ, трагедия произошла сегодня, 22 января 2022 года.

Бродячие собаки
Бродячие собаки
(сс) Fancycrave

Ребёнок пропал, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его телобыло обнаружено на одном из пустырей. На нем имеются следы нападения животных.

На месте происшествия в настоящий момент работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, свидетели.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») — поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нового года это не первый инцидент с нападением собак на детей в Забайкалье. Так, 11 января стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку в поселке КСК Читы.

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Уже 15 января стая бездомных собак напала на двух учащихся школы в Ингодинском районе Читы. Животные покусали школьников, порвали вещи.

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