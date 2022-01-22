Село Домна, Забайкальский край, 22 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Забайкалье возбуждено уголовное дело факту гибели семилетней девочки в поселке Домна Читинского района. По данным территориального СУ СК РФ, трагедия произошла сегодня, 22 января 2022 года.

(сс) Fancycrave Бродячие собаки

Ребёнок пропал, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его телобыло обнаружено на одном из пустырей. На нем имеются следы нападения животных.

На месте происшествия в настоящий момент работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, свидетели.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») — поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала нового года это не первый инцидент с нападением собак на детей в Забайкалье. Так, 11 января стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку в поселке КСК Читы.

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Уже 15 января стая бездомных собак напала на двух учащихся школы в Ингодинском районе Читы. Животные покусали школьников, порвали вещи.

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