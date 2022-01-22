Нур-Султан, , 14:08 — REGNUM 782 человека арестованы по уголовным делам, возбужденным после массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 22 января сообщил замначальника первой службы генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

По его словам, следственно-оперативные группы расследуют 819 уголовных дел, в т.ч. 45 — по актам терроризма, 36 — по массовым беспорядкам, 15 — по фактам убийств. Также расследуются дела по фактам краж, грабежей, хищения оружия.

«По этим делам задержаны 970 подозреваемых, из них 782 — взяты под стражу, 29 определен домашний арест», — добавил он.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что общее число возбужденных уголовных дел по результатам данных событий — 1822.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января после двукратного роста цен на сжиженный газ.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.

Об успешном завершении миссии ОДКБ объявили 13 января. В республике иностранных военных уже нет.