Москва, , 14:03 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался на тему возможности возвращения в национальную команду нападающего санкт-петербургского клуба «Зенит» Артема Дзюбы, его слова 22 января приводит «Матч ТВ».

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Футболист — тренироваться и играть, а тренер — тренировать и выбирать игроков», — сказал Карпин.

Отметим, в октябре минувшего года Дзюба отказался от участия в сборах национальной российской команды перед отборочными матчами со сборными Словакии и Словении к чемпионату мира 2022 года, из-за плохой формы.

Позднее, в декабре 2021 года форвард заявил, что он готов сделать шаг навстречу Карпину в вопросе возвращения в сборную России.