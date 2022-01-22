Пекин, , 14:01 — REGNUM Кинокомпания Alibaba Pictures выпустит китайский ремейк фильма «Холоп» российского режиссёра Клима Шипенко. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Милош Бикович в фильме «Холоп» Цитата из к/ф «Холоп». Реж. Клим Шипенко. 2019. Россия

Новая версия фильма будет снята на китайском языке. Выход ремейка ожидается в 2023 или 2024 году.

В 2021 году права на адаптацию российского фильма также приобрели компании из Мексики, Индии, Южной Кореи, Японии, Испании, Польши и Франции. Условия сделки не раскрывались.

Отечественный комедийный фильм «Холоп» с Милошом Биковичем и Александрой Бортич в главных ролях вышел в прокат в декабре 2019 года. Картина собрала в прокате более 3 млрд рублей. В настоящее время «Холоп» является самым кассовым российским фильмом.

Фильм «Холоп» снят российской кинокомпанией «Yellow, Black and White». Проект вышел при поддержке Фонда кино, дистрибьюцией фильма занималась компания «Централ Партнершип».

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