22 января 2022 | Время чтения 7 мин

Светлана Шаповалова, , 14:31 — REGNUM Заявление основателя Telegram Павла Дурова с критикой предполагаемого запрета криптовалют, предложенного Центробанком России, активно обсуждают в его телеграм-канале. За несколько часов пользователи опубликовали тысячи комментариев. Судя по ним, люди разделились на два непримиримых лагеря: на тех, кто считает, что криптовалюта — большой мыльный пузырь и ничего хорошего государству она не приносит, и тех, кто полагает, что за нею — будущее. Редакция выбрала наиболее характерные суждения.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одно дело — регулирование хождения криптовалюты, а другое дело — запрет. Это совершенно две разные вещи. Если полностью исключить момент создания крипты, тогда экономика точно упадёт. Блин, получается я переписал все то, что написал Павел, но только немного другими словами», — отметил Матвей Дубин.

«Почему нельзя законодательно урегулировать оборот криптовалют в России? Установить небольшой налог, который люди заплатят. Ведь если мы здесь заработаем на криптовалюте, то мы здесь эти деньги и потратим, а это плюс в экономику страны», — считает М.

«Самые главные майнеры это чиновники. У них огромные средства вложены в фермы. Их трогать не будут. У них будет крыша. Самый большой владелец ферм в России это СБ. А всё мелочь мешает. Они отнимают крохи с майнинг-пирога. Производительность сети падает. Вот и придумали такую хрень. Вот где истина этого закона», — высказал своё мнение Михаил Виноградов.

«Всё это мошенничество в чистом виде, уголовное преступление, первые мошенники появились когда в лотерею играли с компьютером на рынке в 90-х годах, наперсточники, сейчас то же самое только на более высоком уровне», — отмечает Алексей Киреев.

«Запрещайте, пожалуйста. Я с ребятами буду платить налоги в другой стране, а вы останетесь у разбитого корыта», — пишет Д.

«А почему Дуров так за крипту беспокоится? Видимо личный интерес присутствует. Ведь криптовалюта — это дутый пузырь, иначе говоря, печатали воздух, не подкрепленная ничем — лохотрон!» — вопрошает Алексей Алексеев.

Павел Дуров TechCrunch

«Всё, к чему привела крипта — массовому воровству искусства, отмыванию денег и загрязнению окружающей среды, ну и поднятию цен на технику, которая нынче нужна не только геймерам. Так что пусть у майнеров прямая кишка вывалится, так им и надо», — поделился мнением Джейк.

«Перед запретом крипты власть предержащие должны выгодно избавиться от своих личных биткоинов, а на это надо время!» — отмечает Алекс Рехт.

«Вангую: в ближайшие год-два мир забудет о таком баловстве жирных времен, как криптовалюта. По сути, это как будто бы группа придурков договорилась о том, что если кто-то сожжет 5 кВт электроэнергии, то это равно 1 единице валюты. Всё! Остальное шелуха. При первом же серьёзном военном конфликте этот сон как рукой снимет», — пишет Юрий Чувашов.

«Это всё хорошо конечно: крипта, фьючерсы и т. д. Но это одновременно и черная дыра для обхода налогов. У нас все депутаты свой черный кэш вписывают в декларации под видом биткоинов. И на данный момент это почти никак нельзя проконтролировать», — считает V. «Я вот понять не могу, в чём польза майнинга (именно его) для государства? Продажа электричества, это понятно.

А ещё? Можно налог ввести, это тоже понятно. А минус — жирный, что как снежный ком нарастает дефицит электричества. Которое много куда можно потратить с хорошей прибылью или для развития», — рассуждает Дарс.

«Сначала всё запретить, потом спохватиться и догонять. Власти ничего нового придумать не могут», — считает Любовь Скурихина.

«Люди помешались уже совсем на этих фантиках ничем не подкрепленных, работать надо, а не видеокарты скупать и кнопки нажимать», — замечает Франк. «Реальное будущее крипты сомнительно. И Центробанк РФ — это не какой-то самостоятельный центробанк. Центробанки всех стран придут именно к этому, как только будут усиливать тему своей цифровой валюты. Они закопают крипту, полностью взяв контроль над деньгами в свои руки… долгосрочное будущее крипты под большими сомнениями… конкурентов никто не любит… и когда есть возможность их раздавить… их раздавят», — рассуждает Дмитрий Сенченко.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И тем не менее, Павел, не надо передергивать. Криптовалюта (биткойн), да в её основе лежат технологии блокчейн, но биткойн может и не выжить (особенно, если таких решений, какие намечает ЦБ, будет принято регуляторами в большинстве стран), а технологии блокчейн будут продолжать развиваться как удобная и актуальная технология будущего. А что касается IT-специалистов, каждый выбирает жизненный путь по себе. Кто-то будет работать на Западе, а кто-то останется и будет продолжать работу здесь», — поделился мнением Мидхат.

«Биткоин — интересное явление и его появление было неизбежно. У него есть абсолютная стоимость, как у золота и других «овеществленных средств обмена». И он также, как и эти средства обмена, может распространятся децентрализовано. Но в отличии от золота и всего другого, он имеет абсолютную ценность только на определенном уровне развития технологий. Бутылку молока в деревне на него не купить. Кто его разработал… я не знаю. Но рано или поздно его бы разработали. Чтобы понять зачем, нужно смотреть на его альтернативное применение», — развивает тему Виктор.

«Дуров, запили людям фильм про крипту, многие вообще не одупляют что это и какие проблемы она решает», — предлагает Алекс.

«Сама суть криптовалют, это пузырь, пока он надувается после вашей покупки, вы зарабатываете, если он начинает сдуваться, вы теряете. Поэтому любой заработок на крипте, этот значит, что кто-то потеряет. Это фундаментальные законы», — замечает Евгений Демьянов.

«А пока криптовалюта наносит больше вреда, чем пользы. Цена за её преимущества слишком высока, убытки перевешивают прибыль. На поддержание и рост блокчейн-платформы (майнинг) требуется огромное количество энергии (в режиме 24/7), вычислительная аппаратура взлетает в цене до небес, тем самым ограничивая возможности реальных специалистов других отраслей, занятых производством товаров, услуг и не только, которым такая техника нужна, а они её не могут себе позволить.

И те, кому она нужна, — это не только майнеры и геймеры. Это программисты, 3D — моделлеры, архитекторы, дата-саентисты, разработчики ИИ, учёные и изобретатели, а также многие другие специалисты. Спекуляция капитала, не подкрепленного ничем, обладающим реальной ценностью — это пирамида, которая рано или поздно рухнет с большим треском, оставив после себя нагретый впустую воздух, недовольных спекулянтов и множество видеокарт с перегретыми чипами», — приводит доводы Максим. Он считает, что криптовалюта пока не является благом для технического прогресса.

«Глупо бороться с глупыми людьми. Люди ещё до Нашей эры пытались освоить и контролировать стихии. Многие даже заявляли, что могут управлять ветром и Солнцем. Блокчейн-технологии — это лишь одна из немногих инноваций, которая будет заменена другой. Не стоит этому придавать большое значение. Криптовалюта, как и любая другая волюта, — это спекуляция чистой воды.

NFT более верный продукт децентрализованных технологий. Доказанный факт, что технологии меняют уровень жизнь, только если люди к этому готовы. В Индии много хороших программистов. А где результат? Нужно думать о культурном и духовном развитии. Технологии не будут задавать тренд развития нации. Программисты могли бы заняться медициной. И вылечить много людей. Но это не прибыльно. Куда лучше спекулировать воздухом. И бить себя в грудь, говоря, какой я умный», — рассуждает Михаил.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 января Павел Дуров написал в своём телеграм-канале, что предложение Центробанка запретить оборот криптовалют в стране негативно повлияет на развитие отрасли высокотехнологичной экономики и заставит IT-специалистов покинуть страну.

По его словам, развитые страны не препятствуют обороту криптовалют по той причине, что это приостановит развитие блокчейн-технологий: «Они повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства».

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