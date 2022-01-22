Киев, 22 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В интернете неизвестный хакер выставил на продажу персональные данные 2,6 млн граждан Украины. Информация появилась на хакерском форуме RaidForums.

CafeCredit.com Хакер

Утверждается, что персональные данные украинцев взяты из госсервиса «Дия». В базе данных якобы содержатся такие сведения: ФИО, пол, дата рождения, номер телефона, ИНН, данные из паспортов, а также из ID-карт.

Для предпросмотра доступен архив объемом 11 ГБ. Пользователь форума намерен продать файл за $15 тыс.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и других госорганов временно прекратили работу из-за хакерской атаки.