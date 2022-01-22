Цхинвал, 22 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Круглый стол: «Россия и Южная Осетия в контексте безопасности Кавказа» с участием известных экспертов-политологов России, Израиля и Южной Осетии пройдет на площадке ЮОГУ

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

В формате онлайн прошло рабочее совещание с участием ректора Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) Вадима Тедеева, главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, военного эксперта, политолога, журналиста Евгения Крутикова, эксперта — политолога Артура Атаева, руководителя медиахолдинга ЮОГУ Аллы Джиоевой.

Обсуждались вопросы реализации пунктов подписанного 25 декабря 2021 года в Цхинвале соглашения о сотрудничестве между ЮОГУ и ИА REGNUM, а также отдельные мероприятия текущего года, приуроченные к 90-летию ЮОГУ.

Среди приоритетных вопросов, вынесенных на повестку, было обозначено проведение круглого стола: «Россия и Южная Осетия в контексте безопасности Кавказа» на площадке ЮОГУ, с привлечением политологов и экспертов международного уровня.

Основной целью проведения мероприятий такого уровня участники совещания обозначили назревшие вопросы геополитики, возвращение темы Южной Осетии в мировое информационное поле.

По итогу проведения круглого стола будет опубликована резолюция. Об этом сообщила пресс-служба ЮОГУ