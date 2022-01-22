Москва, 22 января 2022, 13:54 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Украина — это гордая страна, которая знавала множество нашествий — «от монголов до татар». Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 22 января, в телеграм-канале Захаровой.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, сказала следующее:
Многие обратили внимание не безграмотность этого высказывания. Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что совсем недавно Трасс «каталась по Прибалтике на танке». Также Захарова поставила перед британской дипломатией три вопроса:
- Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар?
- О страданиях украинцев от фашизма не упомянула потому, что они были незначительными, или потому, что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?
- Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?
Стоит отметить, что на Западе политики часто грешат незнанием многих исторических фактов, а также плохо знают географию.
Что касается Трасс, что в 1975 году она закончила Мертон-колледж Оксфордского университета, в котором изучала экономику, политику и философию. В 1996 году Трасс вступила в Консервативную партию — этим началась её политическая карьера.