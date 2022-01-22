Москва, 22 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Украина — это гордая страна, которая знавала множество нашествий — «от монголов до татар». Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 22 января, в телеграм-канале Захаровой.

Татарин и самоед с голландской карты из атласа Йодокуса Хондиуса. 1606 год

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая в аналитическом центре Институте Лоуи в Сиднее, сказала следующее:

«Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар. Они страдали от голода, устроенного государством. Их устойчивости хватает с избытком. Если им придется, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну».

Многие обратили внимание не безграмотность этого высказывания. Представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что совсем недавно Трасс «каталась по Прибалтике на танке». Также Захарова поставила перед британской дипломатией три вопроса:

Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянула потому, что они были незначительными, или потому, что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им? Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?

Стоит отметить, что на Западе политики часто грешат незнанием многих исторических фактов, а также плохо знают географию.

Что касается Трасс, что в 1975 году она закончила Мертон-колледж Оксфордского университета, в котором изучала экономику, политику и философию. В 1996 году Трасс вступила в Консервативную партию — этим началась её политическая карьера.