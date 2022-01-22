Москва, 22 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ — сравнила материал Deutsche Welle с материалами немецкой пропаганды времен Второй мировой войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Увидела вчера «новость» спонсируемого из бюджета ФРГ пропагандистского ресурса Deutsche Welle и ассоциативно поняла, что это все напоминает. Полистала материалы о немецкой пропаганде времен Второй мировой. Может, они не специально, просто … «руки помнят»? — написала она в Telegram-канале. — Интересно, как работу DW оценит Союз журналистов Германии. Ведь кто-то должен дать этому оценку».

Ранее DW разместила материал про нового главу ХДС Фридриха Мерца. В Twitter-аккаунте DW написано, что Мерц — «давний противник курса Меркель, но он крайне критичен и к Путину, например, действия армии РФ в Сирии называет «варварскими», передает РИА Новости.

Как сообщила DW, Мерц считает, что «когда Путин уйдет, Россия может рассчитывать на доступ к внутреннему рынку ЕС».