Санкт-Петербург, , 13:45 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» может в начале февраля заключить с контракт нападающим бразильской команды «Интернасионал» Юри Альберто. Об этом 22 января сообщает «Матч ТВ».

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Уточняется, что в настоящее время переговоры о трансфере 20-летнего футболиста находятся на заключительной стадии и они ведутся о сроке соглашения.

Также указывается, что санкт-петербургская команда готова предложить игроку контракт не менее чем на три года.

Отметим, Юри Альберто играет в составе «Интернасионала» с 2020 года и за это время принял участие в 84 матчах, в которых забил 30 голов. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.