Цхинвал, 22 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вопросы реализации пунктов подписанного 25 декабря 2021 года в Цхинвале соглашения о сотрудничестве между ЮОГУ и ИА REGNUM, а также отдельные мероприятия текущего года, приуроченные к 90-летию ЮОГУ обсуждались на рабочем совещании, прошедшем в онлайн-формате с участием ректора Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) Вадима Тедеева, главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, военного эксперта, политолога, журналиста Евгения Крутикова, эксперта — политолога Артура Атаева, руководителя медиахолдинга ЮОГУ Аллы Джиоевой.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Среди приоритетных задач, которые необходимо реализовать по плану мероприятий, приуроченных к 90-летию ЮОГУ были названы вопросы организации лекций по российской истории приглашенных специалистов из Российской Федерации, как в очном, так и в онлайн — формате, с последующим прикреплением выпускников ЮОГУ к кафедрам вузов РФ для написания ими диссертаций по этому направлению.

К 90-летию ЮОГУ в 2022 году запланированы целый ряд мероприятий международного характера, масштабных и значимых для всей республики.

Так, силами университетского телевидения «ЮОГУ ТВ», по инициативе ректора ЮОГУ Вадима Тедеева, к 90-летию вуза была осуществлена запись лекций видных югоосетинских ученых, кавказоведов, филологов по отечественной истории, нартскому эпосу, филологии Л.А. Чибирова, Ю.С. Гаглойты, Г.А. Плиты, З.А. Битарты и др.

Видеолекции будут размещены в интернете для всеобщего доступа.

ЮОГУ является главным и единственным научным и образовательным центром Южной Осетии по социально-гуманитарным, естественным, точным и техническим направлениям. Об этом сообщила пресс-служба ЮОГУ