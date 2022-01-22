Красноярск, , 13:41 — REGNUM В Красноярске арестованы двое школьников 2004 года рождения, подозреваемые в рассылке ложных сообщений о минировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Красноярска.

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По данным следствия, они в течение нескольких дней отправляли сообщения о готовящихся взрывах в школах и детских сада города.

Сегодня, 22 января, райсуд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск на уходящей неделе захлестнула волна «минирований». В частности, 19 января после получения новых сообщений из 257 зданий были эвакуированы более 34 тыс. детей.

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