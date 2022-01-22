Ростов-на-Дону, 22 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области водителей призвали избегать резких маневров и строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

74.mchs.gov.ru Метель

Синоптики прогнозируют на Дону метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед. В связи с неблагоприятным прогнозом водителям следует строго следовать дорожной ситуации. В частности, с особой внимательностью проезжать пешеходные переходы, избегать резких маневров.

В темное время суток пешеходам следует использовать световозвращающие элементы. Родителей призвали контролировать поведение детей вне дома и соблюдать правила перевозки детей.