Красноярск, , 13:34 — REGNUM Суд в Красноярске арестовал до 23 февраля двух школьников 2004 года рождения, рассылавших ложные сообщения о «минировании» ряда объектов. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

11-классники подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Отмечается, что мальчики из благополучных семей, хорошо учатся, ранее не совершали правонарушений.

Ранее, как передает ТАСС, подозреваемые рассказали правоохранителям, что «шутили», и никто их не заставлял распространять данные письма.