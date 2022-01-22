Красноярск, 22 января 2022, 13:34 — REGNUM Суд в Красноярске арестовал до 23 февраля двух школьников 2004 года рождения, рассылавших ложные сообщения о «минировании» ряда объектов. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
11-классники подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Отмечается, что мальчики из благополучных семей, хорошо учатся, ранее не совершали правонарушений.
Ранее, как передает ТАСС, подозреваемые рассказали правоохранителям, что «шутили», и никто их не заставлял распространять данные письма.