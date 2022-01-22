Турин, Италия, , 13:30 — REGNUM Сербский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Душан Влахович попал в сферу интересов туринской команды «Ювентус». Об этом 22 января сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, руководство туринского клуба предлагает за 21-летнего футболиста € 35 млн и своего шведского полузащитника Деяна Кулушевски.

При этом ранее стало известно, что игроком также интересуется лондонская команда «Арсенал», которая готова заплатить за него €70 млн.

Отметим, Душан Влахович перешел в «Фиорентину» в 2018 году и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 21 матче, отличившись в них 17 голами и четырьмя голевыми передачами.