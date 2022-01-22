Вашингтон, 22 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Будущий завод американской компании Intel в штате Огайо может быть расширен до самого крупного в мире комплекса по производству микросхем, рассказал генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер агентству Reuters.

JiahuiH Intel

Ранее корпорация Intel представила планы по строительству двух заводов по производству интегральных микросхем в штате Огайо. Первоначальные инвестиции компании в этот проект составят $20 млрд. Эти средства пойдут на строительство двух заводов, на которых будут работать три тысячи специалистов.

Глава Intel рассказал, что в будущем компания может нарастить инвестиции в этот комплекс до $100 млрд. Гелсинджер добавил, что в этом случае комплекс расширится до восьми заводов и станет «крупнейшим центром производства полупроводников на планете».

Гелсинджер добавил, что в компании ожидают сохранения проблем с поставками чипов в 2022 году. Он предположил, что проблема дефицита микросхем сохранится до 2023 года.

Intel являлась крупнейшим в мире поставщиком полупроводников до 2021 года. В прошлом году американская компания уступила лидерство южнокорейскому производителю Samsung Electronics.