Павлодарский район, , 13:20 — REGNUM В масс-медиа появились подробности жестокой расправы над семьёй в селе Юрьевка Омской области. Выжившая девочка мельком видела убийцу, сообщает портал NGS55.RU со ссылкой на источник.

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В ночь на 22 января члены семьи услышали громкий стук в окна и двери дома. Родители пошли открывать дверь, после чего послышались крики.

«Женщина закричала, что дядю Рому режут, после чего 14-летняя дочь Александры выскочила на улицу, чтобы позвать людей на помощь. За ней побежал ее шестилетний брат», — сообщает издание.

Вернувшись чуть позже домой, девочка нашла мать, отчима и десятилетнюю сестру убитыми. Как отмечается, последняя была инвалидом — у неё был детский церебральный паралич.

Как сообщало ИА REGNUM, тела 38-летнего мужчину, 35-летней женщины и ребёнка нашли утром 22 января. Возбуждено уголовное дело, расследование которой прокуратура взяла под особый контроль.

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