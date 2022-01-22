Москва, , 13:19 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает проявлением тоталитаризма рекомендации министерства спорта Украины по поведения украинских атлетов на предстоящих XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом Захарова заявила сегодня, 22 января, в интервью «РБК Спорт».

Ласицкене и Магучих вместе отпраздновали медали Олимпиады Цитата из видео на YouTube

Напомним, что власти Украины рекомендовали своим атлетам в рамках предстоящих Олимпийских игр ни в коем случае не давать интервью на русском языке, а также не фотографироваться с российским атлетами. В частности, утверждалось, что такие рекомендации были даны украинской федерации биатлона. Однако в самой федерации эту информацию никак не прокомментировали.

«Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма», — заявила представитель МИД РФ Захарова.

Напомним, что во время прошедшей недавно Олимпиады в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая выиграла «бронзу» в прыжках в высоту, сделала совместную фотографию с победившей российской спортсменкой Марией Ласицкене. После этого на Магучих обрушился шквал критики. Сама Магучих после инцидента рассказала, что у украинских спортсменов появились инструкции о том, как надо вести себя на соревнованиях.