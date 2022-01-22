Новочеркасск, Ростовская область, 22 января, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ростовской области бывший начальник производственно-технического отдела департамента строительства и городского развития Новочеркасска попал под следствие, оплатив дважды ремонт трамвайных путей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

NVO Трамвайные пути

Следователи полагают, что в 2020 году чиновник вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе дважды оплатил одни и те же работы по ремонту трамвайных путей в Новочеркасске. Более 8 млн рублей было перечислено двум разным подрядчикам. Муниципальному бюджету причинён ущерб в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела о халатности продолжается.