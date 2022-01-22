Мельбурн, Австралия, , 13:15 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Иге Свёнтек из Польши в матче третьего круга открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Касаткина (сс) Peter Menzel

Спортсменка из России уступила представительнице Польши в двух сетах со счетом 2:6, 3:6.

Матч продолжался в течение 1 часа 36 минут. За это время Касаткина, занимающая 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), три раза подала навылет, три раза ошиблась при подаче и смогла реализовать один из девяти брейк-пойнтов. Ее соперница, являющаяся седьмой ракеткой мира, подала навылет четыре раза, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Отметим, в четвёртом круге открытого чемпионата Австралии Ига Свёнтек сыграет с победительницей противостояния между еще одной российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и Сораной Кырстей из Румынии.