Казань, 22 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Пенсионерку зажало дверьми троллейбуса, и транспортное средство протащило ее по дороге. Данное происшествие произошло в Казани, передает РЕН ТВ.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Троллейбус

Сообщается, что женщина от полученных травм умерла на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Башкирии 55-летний рабочий погиб после того, как его зажало в мусоровозе.