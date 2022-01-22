Астана, 22 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Ерлан Тургумбаев — глава МВД Казахстана — заявил о возбуждении 1 тыс. 822 уголовных дел по фактам убийств, терроризма, хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти и иных преступлений.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

Уточняется при этом, что из 1 тыс. 822 уголовных дел 116 переданы спецпрокурорам. Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия, отметил он.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за 1 л сжиженного газа до 120 тенге (примерно 21 руб.). Ранее цена составляла 60 тенге. Затем в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения с полицией и военными.

Для подавления беспорядков были направлены миротворческие силы ОДКБ.