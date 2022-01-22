Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону трамваям City Star, приобретённым к ЧМ-2018, потребовался ремонт. Часть вагонов не обслуживала маршруты в течение двух лет, сообщил заместитель директора городского департамента транспорта Александр Лисичкин.

Трамвай Donland.ru

«Были технические поломки вагонов в связи с рядом особенностей их эксплуатации. Были проблемы ремонтных ресурсов — у предприятия не было технической возможности их ремонтировать, этим вопросом мы занимались с заводом-изготовителем. Сейчас вопрос более-менее решён, найдена организация, которая будет ремонтировать редукторы и прессовать тележки. Сейчас оперативно руководство предприятия принимает меры по восстановлению всех трамвайных вагонов», — цитирует чиновника портал «Ростовский городской транспорт».

Напомним, что в 2016 году на закупку 30 трамваев для Ростова-на-Дону было направлено порядка 1 млрд рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону приступили к проектированию скоростного трамвая. Разработкой проекта займётся инвестор — ООО «Синара — Городские Транспортные Решения». Скоростной трамвай свяжет центр города с отдалёнными микрорайонами.