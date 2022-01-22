Владикавказ, , 13:07 — REGNUM Росздравнадзор проверяет организацию медпомощи в районной больнице Северной Осетии, где за 4 месяца скончалось 8 рожениц. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медпомощи в Правобережной райбольнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 г. зарегистрировано 8 летальных исходов у рожениц», — отмечается в сообщении.

По данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 г. в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано 8 летальных исходов среди беременных женщин. В т.ч. в родильном отделении для беременных с COVID-19 зарегистрированы 6 случаев летальных исходов пациенток с COCVID-19.