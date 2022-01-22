Красноярск, , 13:06 — REGNUM В Красноярском крае за 2021 год цены на медикаменты выросли в среднем на 4,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

Аспирин 14 Mostafa&zeyad

По 16 наименованиям товаров цены снизились, 14 подорожали не более, чем на 4,5%. По 25 наименованиям цены на лекарства выросли более, чем на 4,5%.

«Среди наблюдаемых видов медикаментов наибольшее увеличение цен отмечалось на «Ацетилсалициловую кислоту (Аспирин отечественный)» — на 45,7%, «Сульфацетамид» — на 27,4, «Валидол» — на 23,6, «Настойку пустырника» — на 23%», — отметили в службе статистики.

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