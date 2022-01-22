Ростов-на-Дону, , 13:01 — REGNUM В Ростовской области решено переписать документ о нормах поведения на свадебных церемониях с учётом общественного мнения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении записи актов гражданского состояния.

ЗАГС

«Новая формулировка: громкие разговоры (в том числе по телефону), и иные действия, мешающие проведению церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее в постановлении за подписью начальника донского управления ЗАГС Ольги Исаенко былутверждён ряд поправок. В частности, согласно документу, под запрет попали «громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», перемещения по залу, а также употребление еды, курение, распитие спиртных напитков, нарушение композиций интерьеров помещений.

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