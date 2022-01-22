Солт-Лейк-Сити, США, , 13:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» обыграл команду «Детройт Пистонс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой гостей со счетом 111:101.

При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший в матче 25 очков.

В составе «джазменов» наиболее результативным оказался французский центровой Руди Гобер, который оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 14 подборами.

Отметим, в следующем матче «Юта Джаз» 24 января дома сыграет с клубом «Голден Стэйт Уорриорз», а «Детройт» в этот же день также в гостях встретится с командой «Денвер Наггетс».