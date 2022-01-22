Москва, , 13:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном взаимодействие стран по линии ОДКБ. Телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана. Об этом 22 января передает пресс-служба Кремля.

Путин и экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«С учетом текущего председательства Армении в ОДКБ — обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ», — отмечается в сообщении.

Также Путин рассказал о переговорах с США по гарантиям безопасности. Лидеры обсудили и договоренности по демаркации армяно-азербайджанской границы.

Контингенты государств-членов ОДКБ — РФ, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана — участвовали в миротворческой миссии в Казахстане (входит в ОДКБ) по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.