Москва, , 12:58 — REGNUM Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что запрет криптовалют в России, который предлагает осуществить Банк России, приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит отрасль высокотехнологичных специалистов в целом. Об этом Дуров написал сегодня, 22 января, в своем телеграм-канале.

Криптовалюта

Дуров пишет, что запрет криптовалюты в России, предложенный Центробанком, неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом.

«Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — считает Дуров.

На сегодняшний день, по мнению Дурова, Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и может стать одним из крупных игроков новой экономики при «вдумчивом регулировании».

В качестве примеров такого «вдумчивого регулирования» Дуров привел Украину и Узбекистан, которые, по его мнению, принимают «прогрессивные законы» в сфере блокчейна, для того, чтобы не «остаться на обочине технологического и экономического прогресса».

Дуров считает, что технология блокченй, а также криптовалюты со своими распределенными реестрами в скором будущем сменят централизованные финансовые системы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России выдвинул инициативу фактически полностью запретить криптовалюты в России. Предлагается запретить, как майнинг, так и обращение, а также обмен криптовалют в российской юрисдикции.