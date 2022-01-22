Сургут, Югра, , 12:58 — REGNUM В Югре руководитель Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс готовит заявление в полицию о незаконном проникновении в медучреждении журналистов «Новой газеты». Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Врач

Напомним, журналисты Изольда Дробина и Арден Аркман приехали в Сургут, чтобы разобраться в причинах самоубийств медсестёр вышеуказанной больницы. Заместитель главного врача больницы избил сперва фотокорреспондента, пострадала и Изольда Дробина, которая вступилась за коллегу.

Выяснилось, что на журналистов из Москвы напал заместитель Гарайса — Андрей Матвеев. Дробина дала интервью нижневартовскому телеканалу «Мегаполис», в котором представила своё видение инцидента. По её словам, в сургутскую травматологию может пройти свободно кто угодно.

«Охранник больницы на нас посмотрел, ни слова не сказал. Мы прошли. Спросили одну из сотрудниц, знает ли она, где работали погибшие девочки. Она сказал, что на четвёртом этаже. Мы поехали на лифте. На четвёртом этаже увидели двери в нейрохирургическое отделение. Внутрь отделения мы не стали заходить, потому что, во-первых, были в куртках, во — вторых, ковидные ограничения. Хотя там ничего такого предупреждающего не висело. Стали ждать, может, кто-то пройдёт, чтобы спросить куда нам обращаться дальше. Не наглели мы. Мимо нас проходит мужчина в белом халате, который как раз в это отделение направляется. А мы продолжаем возле лифта находиться. Мы его спросили, может ли он нам помочь с комментарием. Он у нас спросил, кто мы такие. Мы ответили, что журналисты, из Москвы. Удостоверения у нас не спрашивал. Он промолчал и зашёл внутрь отделения. Выглянула санитарка. Пообещала позвать кого-нибудь из медсестёр. Мы приготовились, надеясь, что сейчас выйдет медсестра. Арден достал камеру. Снова выходит тот же доктор и начинает агрессивно на Ардена: «Что ты здесь снимаешь. Отдай сюда камеру». Тот, естественно, стал прятать камеру в куртку, она дорогая. Врач начал его бить. Левой рукой схватил камеру, правой начал бить, повалил его на землю, начал бить кулаком сверху. Я попыталась оттянуть доктора, чтобы он Арсена не бил. Но тот развернулся и мне тоже залепил в лицо. Он увидел, что я достаю телефон, и начинает у меня его вырывать. Арден в тот момент встал, мы пошли к лифту. Врач вплоть до лифта продолжал нас пинать», — сообщила подробности инцидента Изольда Дробина.

Журналисты написали заявления о нападении в полицию и СКР.

По словам главного врача сургутской больницы Дмитрия Гарайса, которого не было при инциденте, записанном, кстати, на камеру, журналисты «вели себя провокационно, пытались вести видеосъёмку в том месте, где это делать нельзя, не согласовав ни с руководством больницы, ни попросив сопровождения медицинским работником».

«Мой заместитель вежливо пытался их выпроводить, однако они вели себя провокативно и спровоцировали некоторые действия, которые мы ещё будем изучать», — заявил главврач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в Сургуте покончили с собой две медсестры травматологической больницы. Первый суицид совершила медсестра-анестезист Аяжан Т. в октябре 2021 года, второй произошёл в декабре — из жизни ушла медсестра из анестезиологии Ираида И. Проверка департамента здравоохранения оказалась безрезультатной. Мер по улучшению рабочего климата в коллективе принято не было, считают сотрудники больницы. Медики обратился с просьбой разобраться в причинах суицида сотрудниц в Центральный аппарат СКР. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Югре Михаилу Мокшину доложить о проведенных следственных мероприятиях. Ход расследования уголовного дела по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») поставлено на контроль в Москве.

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