В Ростовской области два человека насмерть отравились угарным газом
Таганрог, Ростовская область, 22 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области два человека погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла в ночь на 22 января.
Антон Афанасьев ИА REGNUM
Гаражи
Молодые люди отравились угарным газом в гараже на улице Фадеева. Вместе с погибшими женщиной и мужчиной находился знакомый, который и сообщил о случившемся в экстренные службы, пишет портал Donday.ru. Прибывшие медики зафиксировали смерть таганрожцев.
В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.