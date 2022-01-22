Таганрог, Ростовская область, 22 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области два человека погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла в ночь на 22 января.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Гаражи

Молодые люди отравились угарным газом в гараже на улице Фадеева. Вместе с погибшими женщиной и мужчиной находился знакомый, который и сообщил о случившемся в экстренные службы, пишет портал Donday.ru. Прибывшие медики зафиксировали смерть таганрожцев.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.