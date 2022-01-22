Вашингтон, 22 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Итоговая версия нового фильма про Бэтмена режиссёра Мэтта Ривза будет идти почти три часа. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники в кинокомпании Warner Bros.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Предстоящий «Бэтмен» станет перезапуском серии фильмов об этом супергерое. Картина с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в кинопрокат в марте 2022 года.

По данным The Hollywood Reporter, хронометраж нового «Бэтмена» составит 2 часа 55 минут. Это сделает предстоящий кинокомикс самым длинным фильмом про этого супергероя. Сейчас рекорд принадлежит фильму 2012 года «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», длившемуся 2 часа 44 минуты.

Таким образом, «Бэтмен» лишь немного уступит по продолжительности самому длинному супергеройскому фильму — «Мстители: Финал». Кинотеатральная версия этого кинокомикса длилась 3 часа 1 минуту.

Самым продолжительным супергеройским фильмом остаётся режиссёрская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Этот фильм длится 4 часа и 2 минуты, но он не выходил в широкий прокат.